Трамп пообещал установить флаг США на Марсе и «далеко за его пределами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна станет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе и за его пределами.

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — сказал глава США.

Он отметил, что его администрация планирует усилить позиции США в качестве ведущей космической державы.

Источник: Gazeta.Ru