Трамп пообещал установить флаг США на Марсе и «далеко за его пределами»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна станет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе и за его пределами.
«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — сказал глава США.
Он отметил, что его администрация планирует усилить позиции США в качестве ведущей космической державы.
Источник: Gazeta.Ru
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