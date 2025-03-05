Никакого посредничества: Лукашенко заявил, что не хочет «лезть в разборки» по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации в Украине и «влазить в разборки», однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется.

«Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества... Если кто-то будет видеть (те, кто решает этот вопрос) интерес к Беларуси, мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти... Мы уже однажды влезли», – сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Он напомнил, что в Минске в 2015 году состоялись переговоры между Россией и Западом в нормандском формате.

«Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было – все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать», – сказал Лукашенко.

По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель «надо было встроиться в эту ситуацию», и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. «Это – вранье. Но в политике бывает», – заметил президент Беларуси.

Источник: РИА Новости