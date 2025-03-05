Сын Трампа пропустил его выступление перед конгрессом

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон не присутствовал на выступлении отца к конгрессу, все остальные дети американского лидера пришли на важное мероприятие.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, причиной этому стало то, что 18-летний Бэррон учится на первом курсе Нью-Йоркского университета, он должен был присутствовать на занятиях.

«Он взрослый молодой человек. Я очень горжусь им — его знаниями, даже в политике, и тем, что он дает советы своему отцу. Он привел так много молодых людей. Он знает свое поколение», — говорила Мелания Трамп о своем сыне Бэрроне в январе в эфире Fox News.

Источник: Gazeta.Ru