Париж продолжает предоставлять разведданные Киеву

Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине после прекращения таких действий со стороны США.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

«Наша разведка обладает собственными возможностями, - сказал он. - Мы передаем имеющуюся у нас информацию украинской сторон».

5 марта телеканала Fox News сообщил со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

Источник: ТАСС