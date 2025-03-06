Париж продолжает предоставлять разведданные Киеву
Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине после прекращения таких действий со стороны США.
Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
«Наша разведка обладает собственными возможностями, - сказал он. - Мы передаем имеющуюся у нас информацию украинской сторон».
5 марта телеканала Fox News сообщил со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.
Источник: ТАСС
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