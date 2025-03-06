Сын сотрудника посольства РФ в Азербайджане планировал устроить бойню в своей школе

Московский суд решил судьбу десятиклассника, сына сотрудника посольства РФ в Азербайджане, собиравшегося устроить бойню в своей альма-матер на юго-западе Москвы.

Как стало известно «МК», ЧП произошло еще в январе прошлого года, когда учительница истории, проверяя домашние задания, обнаружила страшное послание от 17-летнего ученика. На двух тетрадных листках он подробно излагал схему атаки на школу, перечислял учителей, которых планирует убить.

«Историчка» не значилась в списке жертв, зато подросток намеревался расправиться с преподавателями физики и русского языка. Как раз по этим предметам у сына дипломата значительно ухудшилась успеваемость, по физике он и вовсе схлопотал «двойку» за первое полугодие. А очередную неудовлетворительную оценку по русскому языку десятиклассник получил именно в тот день, когда сдал тетрадь с планом террористической атаки. Педагог потом вспоминала, что подросток смотрел на нее с ненавистью. Также жертвами преступника должны были стать охранник и несколько других школьников. Свое желание устроить шуттинг парень в том же письме объяснял нервным срывом, проблемами с родителями и произволом учителей.

Молодого человека сразу же задержали. Выяснилось, что он делился жуткими планами и со своим приятелем. В частности, он рассказывал, что хочет поджечь школу, изучал с хронометром время передвижения между этажами, пути отступления и т.д. В доме у мальчика изъяли пневматическую винтовку», - пишет «МК».

Эксперты пришли к выводу, что подросток не мог контролировать свои действия (он, кстати, состоял на учете в специализированном учреждении). В итоге Зюзинский суд постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера, сообщает издание.