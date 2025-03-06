Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США

Россия всегда принимает во внимание позицию своих союзников и в переговорах с США непременно будет учитывать интересы Ирана. Такое мнение выразил зампредседателя комитета нацбезопасности иранского парламента (Меджлиса) Аббас Могтадаи.

«В настоящее время у Ирана подписаны долгосрочные договоры о стратегическом партнерстве с Россией и Китаем, <...> теми странами, которые в любых внешнеполитических взаимодействиях учитывают интересы своих союзников. <...> Так, Россия будет учитывать интересы Ирана в своих переговорах с США», - отметил он в интервью порталу Didban Iran.

По словам иранского парламентария, обсуждение украинского вопроса между Москвой и Вашингтоном не может нести никаких угроз для Тегерана, так как позиции Ирана и Украины на международной арене не подлежат сравнению. «Украина - зависимая страна, которая перешла на сторону Запада и хочет присоединиться к НАТО, но ей даже такого разрешения не дают», - подчеркнул Могтадаи.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва высказала готовность помочь Вашингтону в переговорах с Тегераном.

Источник: ТАСС