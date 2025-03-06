 Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США

First News Media14:34 - Сегодня
Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США

Россия всегда принимает во внимание позицию своих союзников и в переговорах с США непременно будет учитывать интересы Ирана. Такое мнение выразил зампредседателя комитета нацбезопасности иранского парламента (Меджлиса) Аббас Могтадаи.

«В настоящее время у Ирана подписаны долгосрочные договоры о стратегическом партнерстве с Россией и Китаем, <...> теми странами, которые в любых внешнеполитических взаимодействиях учитывают интересы своих союзников. <...> Так, Россия будет учитывать интересы Ирана в своих переговорах с США», - отметил он в интервью порталу Didban Iran.

По словам иранского парламентария, обсуждение украинского вопроса между Москвой и Вашингтоном не может нести никаких угроз для Тегерана, так как позиции Ирана и Украины на международной арене не подлежат сравнению. «Украина - зависимая страна, которая перешла на сторону Запада и хочет присоединиться к НАТО, но ей даже такого разрешения не дают», - подчеркнул Могтадаи.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва высказала готовность помочь Вашингтону в переговорах с Тегераном.

Источник: ТАСС

Поделиться:
164

Актуально

Повестка Президента

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: Стратегический шаг Азербайджана и Турции к укреплению ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17° тепла

Политика

Представители партий, политологи и журналисты посещают освобожденные территории ...

Армения

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему ...

В мире

СМИ: Белый дом планирует отменить временный правовой статус для украинских беженцев, что может привести к их депортации

Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского

Трамп ответил, извинится ли перед Зеленским за то, что назвал его «диктатором»

Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Украина получит от Британии заем на оборонные нужды в размере $3,2 млрд

Последние новости

Генерал вооруженных сил Армении признался в суде, что воевал против Азербайджана

Сегодня, 15:52

Астана продолжит сотрудничество с ИКАО для расследования крушения борта AZAL

Сегодня, 15:46

Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1 нового сезона

Сегодня, 15:38

СМИ: Белый дом планирует отменить временный правовой статус для украинских беженцев, что может привести к их депортации

Сегодня, 15:35

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Сегодня, 15:33

Как выбрать выгодное такси в Баку: Анализ стоимости и времени ожидания – ФОТО

Сегодня, 15:10

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: Стратегический шаг Азербайджана и Турции к укреплению экономики и энергобезопасности региона

Сегодня, 15:06

Госпогранслужба Азербайджана перехватила дрон с героином

Сегодня, 15:02

Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Сегодня, 15:00

Дорожная полиция призывает водителей, имеющих проблемы со здоровьем, воздерживаться от управления автомобилем

Сегодня, 14:50

Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Сегодня, 14:38

Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Сегодня, 14:36

Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США

Сегодня, 14:34

В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России

Сегодня, 14:33

Сын сотрудника посольства РФ в Азербайджане планировал устроить бойню в своей школе

Сегодня, 14:20

На трассе Баку-Губа ограничат движение - ПРИЧИНА

Сегодня, 14:13

В Латвии требуют сурового наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 14:12

В Азербайджане закрыли заправку из-за нарушений техники безопасности

Сегодня, 14:10

В Баку продолжается расследование инцидента с директором школы

Сегодня, 13:45

​Азербайджан будет экспортировать яйца в США

Сегодня, 13:35
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55