Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона со словами Гитлера и Наполеона.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает», - заметил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

«Потому что те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», - пояснил Лавров.

Источник: ТАСС