Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Армянский гражданский активист и блогер Ишхан Вердян обратился к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о предоставлении политического убежища.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В Армении на меня заведено уголовное дело за публичное признание Карабаха Азербайджаном.

Власти Армении желают дать мне пожизненный уголовный срок за то, что я выступал на стороне обоюдного признания суверенитета Азербайджана и Армении, а также за мои критичные высказывания про квазигосударственное образование «арцах» и всё, что с ним связано.

Хочу также уведомить Вас, что мой возврат в Армению неминуемо приведет к моему аресту, а объявленный на меня международный розыск закрывает мне путь куда бы то ни было, кроме тюрьмы в Армении», — пишет, в частности, в своем обращении Ишхан Вердян.

По его словам, в свете сложившихся реалий и в свете невозможности для меня вернуться в страну своего гражданства по причинам, связанным с неминуемой расправой, прошу предоставить мне политическое убежище в Азербайджане».