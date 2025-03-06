СМИ: Белый дом планирует отменить временный правовой статус для украинских беженцев, что может привести к их депортации

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от конфликта с Россией, сообщили высокопоставленный чиновник Трампа и три источника, знакомых с ситуацией, что потенциально может привести к их ускоренной депортации.

Этот шаг ожидается уже в апреле и является частью более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам гуманитарного условно-досрочного освобождения, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.

Указ Трампа от 20 января призвал Министерство внутренней безопасности «прекратить все программы условно-досрочного освобождения».

Источник: Reuters