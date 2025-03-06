Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1 нового сезона

Началась строительство паддока в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025 года.

Как сообщили в операционной компании «Бакинское городское кольцо» (БГК), паддок, как обычно, устанавливается на проспекте Нефтчиляр, перед Домом правительства.

В связи с этим операционная компания БГК обратилась к пешеходам и водителям с просьбой быть осторожными и поблагодарила горожан за понимание.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет с 19 по 21 сентября.

Источник: АЗЕРТАДЖ