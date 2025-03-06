Каллас: блокирование Венгрией решений по Украине становится все труднее для ЕС

Блокирование Венгрией решений Евросоюза по помощи Украине становится все большим затруднением для сообщества.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.

«Да, это становится все труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех», - сказала она.

По ее словам, Венгрия должна будет говорить только за себя, если ЕС не сможет достичь единства. «Мы все еще пытаемся достичь единства. Если это будет невозможно, то Венгрия сможет говорить за себя», - добавила она.

В Брюсселе в четверг проходит экстренный саммит ЕС, посвященный конфликту на Украине и усилению обороны ЕС в контексте изменившейся позиции США.

Источник: ТАСС