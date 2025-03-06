В Дании заявили, что могут разместить в стране ядерное оружие

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что в стране может быть размещено ядерное оружие.

Ее слова приводит РИА Новости.

«Все обсуждается», — сказала Фредериксен, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона о начале дебатов о защите европейских союзников французским ядерным оружием.

Она также добавила, что рассматриваются все варианты, и власти Дании не намерены отвергать идеи.

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Источник: Газета.ру