В Дании заявили, что могут разместить в стране ядерное оружие
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что в стране может быть размещено ядерное оружие.
Ее слова приводит РИА Новости.
«Все обсуждается», — сказала Фредериксен, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона о начале дебатов о защите европейских союзников французским ядерным оружием.
Она также добавила, что рассматриваются все варианты, и власти Дании не намерены отвергать идеи.
Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».
Источник: Газета.ру
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