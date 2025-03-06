Посол РФ о евроинтеграции Армении: Европейские ценности сейчас – большой вопрос

Взаимодействие с РФ и ЕАЭС один из ключевых факторов экономического развития и социально экономической стабильности Армении.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в РА Сергей Копыркин в интервью 24NEWS.

Посол вновь напомнил, что участие Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно, и это не вопрос России, а вопрос объективной реальности. «Армения является членом ЕАЭС и выгодоприобретателем. Об этом свидетельствует статистика торгово-экономического оборота. Что будет в ЕС - вопрос. Пока динамика оборота с ЕС со знаком минус и не секрет, что ЕС сталкивается с очень серьезными проблемами, в том числе из-за санкций в отношении РФ», - отметил посол.

Вместе с тем, дипломат добавил, что сложно оценивать перспективы. ЕАЭС развивающаяся структура, где каждое государство является суверенным участником, то есть ничто не решается без участия голоса каждого. В ЕС установлены жесткие нормативы и правила, которые охватывают все сферы жизни и вступление предполагает принятие их, причем не имея гарантий вступления в ЕС. «Тем более, что с ценностями сейчас большой вопрос», - заметил посол.