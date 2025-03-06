Трамп потребовал убрать все лагеря бездомных в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение мэру Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все лагеря бездомных в городе.

Об этом 5 марта он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Мы уведомили мэра Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности, те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома», — написал американский лидер.

Он также добавил, что город должен стать «чистым и безопасным».

Источник: Iz.Ru