Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении в среду, 5 марта, назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы.

«Агрессия России не знает границ. Россия стала сейчас и на долгие годы угрозой для Франции и для Европы», — сказал Макрон. Трансляция обращения велась на сайте Елисейского дворца.

По словам Макрона, это угроза «в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве». И, по мнению французского лидера, Россия «продолжает перевооружаться».

Источник: Iz.Ru