В посольстве Ирана отреагировали на слух про 99 ударов плетью для Роналду
Информация, согласно которой португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране, является ложной.
Об этом сообщили в посольстве Ирана в Риме изданию IRNA.
«Расследование, проведенное судебными органами Ирана, показало, что утверждение о якобы грозящем Криштиану Роналду наказания в виде 100 ударов плетью является лишь выдумкой СМИ, и никакого судебного решения по этому поводу не выносилось», — сказали в посольстве.
Источник: Gazeta.Ru
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