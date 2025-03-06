В посольстве Ирана отреагировали на слух про 99 ударов плетью для Роналду

Информация, согласно которой португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране, является ложной.

Об этом сообщили в посольстве Ирана в Риме изданию IRNA.

«Расследование, проведенное судебными органами Ирана, показало, что утверждение о якобы грозящем Криштиану Роналду наказания в виде 100 ударов плетью является лишь выдумкой СМИ, и никакого судебного решения по этому поводу не выносилось», — сказали в посольстве.

Источник: Gazeta.Ru