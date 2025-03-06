Канада подала иск в ВТО против США

Канада инициировала во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с США из-за введения новых таможенных пошлин на канадские товары.

Об этом сообщается в официальном заявлении ВТО, распространенном среди членов организации.

«Канада запросила консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО. Причиной стали новые тарифные меры, введенные Вашингтоном», — указано в документе.

Суть претензий и перечень товаров, затронутых пошлинами, не уточняются.

Источник: Gazeta.Ru