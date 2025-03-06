«Бавария» разгромила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, у Кейна — дубль

«Бавария» встречалась с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Уверенную победу в матче одержали хозяева поля — 3:0.

Уже на девятой минуте нападающий мюнхенцев Гарри Кейн ударом головой вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте полузащитник хозяев Джамал Мусиала воспользовался ошибкой голкипера «Байера» Матея Коваржа, который выронил мяч после навеса, и удвоил отрыв. На 75-й минуте Кейн ударом с пенальти оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 150-м в ЛЧ, покинул поле из-за травмы на 58-й минуте. На 62-й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Байера» Норди Мукиэле.

Ответная игра пройдёт в Леверкузене. Матч назначен на вторник, 11 марта.

Источник: «Чемпионат»