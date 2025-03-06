Трамп обвинил Трюдо в политизации проблемы с пошлинами ради власти

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор на фоне тарифного спора между странами.

Об этом 5 марта американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social и отметил, что его собеседник полемизирует проблемы с пошлинами ради власти.

«Я сказал ему (Трюдо. — Ред.), что много людей умерло от фентанила, который попал через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: «Этого недостаточно». Звонок закончился в «довольно» дружелюбной манере», — рассказал Трамп.

Как отметил американский лидер, разговор закончился в «некоторой степени дружелюбно», однако Трамп выразил негодование относительно даты выборов в Канаде.

«Он не смог сказать мне, когда состоятся выборы в Канаде, что заставило меня заинтересоваться, что здесь происходит. Затем я понял, что он пытается использовать эту проблему, чтобы остаться у власти», — заявил Трамп.

Источник: Iz.Ru