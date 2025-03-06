Вэнс заявил о планах Трампа до конца своего срока построить стену вдоль южной границы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский президент Дональд Трамп надеется построить всю стену вдоль южной границы к моменту окончания своего срока.

Об этом 5 марта сообщил CBS News.

«Я думаю, президент надеется, что к концу срока мы построим всю пограничную стену», — сказал он.

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что администрация Белого дома планирует широкомасштабное применение искусственного интеллекта для улучшения работы по охране границы.

«Нам нужны новые законы для обеспечения безопасности границы. Нам нужен был новый президент. И слава богу, что он у нас есть», — отметил Вэнс во время круглого стола в Техасе.

Источник: Iz.Ru