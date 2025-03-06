Кыргызстан обменялся с Таджикистаном конфликтными участками на границе

Кыргызстан в рамках делимитации границы с Таджикистаном обменялся участками, на которых периодически возникали конфликтные ситуации.

Об этом в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил глава кыргызского государства Садыр Жапаров.

«Обе стороны при обмене земель не руководствовались стратегическими целями. Мы меняли только те участки, где постоянно возникали конфликты», - сказал он, комментируя подписанный 21 февраля документ с Таджикистаном о делимитации границы. По его словам, земельные участки, которыми обменялись страны, являются либо анклавами, либо расположены в шахматном порядке на границе.

«Мы видим, что их народ [таджикский] тоже критикует свою власть. При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села», - отметил кыргызский лидер в ответ на обвинение со стороны одного из депутатов республики, который поставил под сомнение справедливость обмена с таджикской стороной.

Как заверил президент Кыргызстана, вопрос границы с Таджикистаном «решен навсегда». «Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон. О границе еще многое можно сказать. Но пока не время. Пусть все завершится, и тогда скажем. Тогда история рассудит нас. Я уверен, что она поставит нам оценку «отлично», - подчеркнул он.

Источник: ТАСС