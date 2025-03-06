Трамп планирует упразднить Министерство образования США

Ожидается, что президент США Дональд Трамп издаст исполнительный указ, направленный на достижение его давней цели - упразднение Министерства образования, пишет The Wall Street Journal.

Распоряжение может поступить уже в четверг, сообщила газета со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Трамп неоднократно призывал к ликвидации министерства, называя ведомство «большой аферой». Он предлагал закрыть его во время своего первого президентского срока, но Конгресс бездействовал.

Его коллеги-республиканцы уже давно стремятся сократить финансирование и влияние министерства, а министр образования Линда Макмахон, кандидатура которой была утверждена Сенатом в понедельник, выступила в защиту плана Трампа по упразднению ведомства.

Защитники министерства говорят, что крайне важно поддерживать высокие стандарты государственного образования, и обвиняют республиканцев в попытках продвигать коммерческое образование. Немедленное закрытие может привести к потере десятков миллиардов долларов, выделяемых на помощь школам и на оплату обучения студентов колледжей.

В прошлом месяце Трамп заявил, что хотел бы, чтобы ведомство было немедленно закрыто, но признал, что ему потребуется поддержка Конгресса, который определяет его финансирование, и профсоюзов учителей.

Министерство образования США курирует около 100 000 государственных и 34 000 частных школ в Соединенных Штатах, хотя более 85% финансирования государственных школ поступает от государственных и местных органов власти.

Вместо этого ведомство предоставляет федеральные гранты нуждающимся школам и программам, в том числе деньги на оплату труда учителей детей с особыми потребностями, финансирование программ в области искусства и замену устаревшей инфраструктуры. Оно также контролирует студенческие кредиты на сумму 1,6 трлн долларов, которыми располагают десятки миллионов американцев, которые не могут позволить себе оплатить обучение в университете напрямую.

При предшественнике Трампа-демократе Джо Байдене республиканцы особенно критиковали министерство за списание студенческих кредитов и политику, связанную с программами многообразия, равенства и инклюзивности.

Источник: РИА Новости