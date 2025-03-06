ОДКБ и Армения: Пауза в сотрудничестве продолжается

Формат отношений Армении с ОДКБ остается неизменным, и сигналов о готовности возобновить сотрудничество со стороны Еревана не поступало.

Об этом сообщил в интервью газете «Известия» Генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

«Мы поддерживаем с Ереваном рабочие контакты. Еще раз подчеркну, что Республика Армения остается союзником, обязательства организации в отношении страны сохраняются. Что касается сигналов о готовности возобновить сотрудничество с ОДКБ, формат взаимоотношений не изменился и остается прежним», — сказал Тасмагамбетов.

Также он подтвердил, что следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, предложенная президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, пройдет в конце 2025 года. По традиции, заседание обычно проводится в ноябре, однако точная дата пока не определена.

Напомним, в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, «точка невозврата» пройдена.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.