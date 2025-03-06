Ведомство Маска столкнулось с сопротивлением, пытаясь уволить сотрудников USADF

Сотрудники Фонда развития США-Африка (USADF) не дали представителям ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) пройти в свой офис, опасаясь за доступ к системам баз данных.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как пишет издание, DOGE, которое курирует Илон Маск, планирует ликвидировать Фонд. В среду представители DOGE пытались попасть в офисы Фонда, чтобы уволить служащих, но не были допущены внутрь. Сотрудники ведомства пригрозили вернуться на следующий день в сопровождении представителей Минюста США.

По словам газеты, в USADF работает около 50 человек. Он управляется советом директоров, семь членов которого утверждаются Сенатом. Как следует из данных его официального сайта, Фонд был учрежден Конгрессом в качестве «независимого правительственного агентства», его задача - привлечение инвестиций для африканских предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января ведомство DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы Соединенных Штатов на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность USAID с целью его дальнейшей реорганизации.

Источник: ТАСС