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76-летняя королева рестлинга будет рулить образованием в США - ВИДЕО

First News Media11:30 - Сегодня
76-летняя королева рестлинга будет рулить образованием в США - ВИДЕО

Новым министром образования США стала Линда Макмахон, которая уже работала в администрации Дональда Трампа в его предыдущий срок.

Самый интересный факт ее биографии заключается в том, что она заведовала World Wrestling Entertainment (WWE) и сама выходила на битвы рестлеров.

По данным CNN, 76-летняя бизнесвумен-миллиардер была утверждена на эту должность Сенатом США, набрав 51 голос. Против выступил 41 человек, что отражает глубокие разногласия по поводу ее квалификации. Критики ставят под сомнение профессионализм Макмахон, указывая на ее ограниченный опыт в образовательной сфере: она проработала всего год в совете по образованию штата Коннектикут и была попечителем в католическом Университете Святейшего Сердца.

Впрочем, Трамп объявил о намерении ликвидировать министерство образования, передав его функции другим ведомствам, и выразил надежду, что Линда возглавит эти усилия и в конечном счете «останется без работы».

Макмахон является значительным спонсором Республиканской партии и председателем правления аналитического центра America First Policy Institute, который поддерживает Трампа и был создан в 2021 году. Она также занимала должность администратора Управления по делам малого бизнеса во время первого срока правления нынешнего президента США и работала в его предвыборном штабе.

Поэтому мало кто удивился, что Линда получила хорошее назначение после инаугурации Трампа. Она на протяжении долгих лет является его верной союзницей, а ее муж Винс давно дружит с главой государства.

В сети до сих пор вспоминают участие Макмахон в борцовском перформансе на ринге WWE. Но для начала стоит рассказать, как она вообще там оказалась.

Отец ее мужа Винса был промоутером, и семья решила попытать счастья на этом поприще. В 1982 году им удалось выкупить компанию Макмахона-старшего, известную как WWF — World Wrestling Federation. Шоу начали показывать по национальному телевидению, и вскоре оно буквально преобразило индустрию рестлинга.

Благодаря политике Линды рестлеры получили выгодные контракты, выплаты за различные предметы с их изображением и роялти. Правда, кое-что Макмахон у них отняла. Чтобы получить нужный рейтинг, позволяющий показывать постановочные бои молодым зрителям, в них запретили легендарные удары стулом в голову. Кроме того, убрали даже намеки на секс, кровь и ненормативную лексику: ранее это было неотъемлемой частью этой американской треш-забавы.

Именно Линда впервые придумала делать миниатюрные копии рестлеров: с ее легкой руки в 1984 году появилась коллекция Wrestling Superstars («Суперзвезды рестлинга»), в которой был Халк Хоган с чемпионским поясом и другие звезды высотой 20 сантиметров.

Однажды Макмахон спросили, каково ей быть генеральным директором в «индустрии, заряженной тестостероном»: она ответила, что это довольно весело. К тому же благодаря супругу Линда хорошо понимает мужскую психику и ей очень комфортно рядом с сильным полом. Кстати, она сама участвовала в нескольких «семейных боях», а впоследствии получила прозвище Королева рестлинга.

Избранный 47-й президент США 19 ноября 2024 года, еще до своей инаугурации, заявил, что назначит Макмахон министром образования. Теперь ее карьера делает новый виток.

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