Обновленные данные: Потери Армении в 44-дневной войне превысили 3900 человек

В ходе 44-дневной войны в Карабахе погибли 3941 человек, сообщили в Следственном комитете Армении в ответ на запрос газеты «Жоховурд».

По данным на 20 февраля, среди погибших 1702 солдата-срочника, 860 добровольцев, 864 резервистов, 143 сотрудника других войск, 44 гражданских.

До сих пор неизвестно местонахождение 172 военнослужащих и 19 гражданских.

СК также сообщил, что с декабря 2024 года по 16 февраля 2025 года были официально признаны погибшими 6 военнослужащих, после чего состоялись их похороны. Родственники еще 82 военнослужащих отказываются хоронить останки, которые были идентифицированы с помощью генетической экспертизы.

Ранее, в апреле 2022 года, премьер-министр Никол Пашинян заявлял о 3825 погибших.