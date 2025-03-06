Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие

Представители Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии обсудят основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Об этом сказал спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Он отметил, что стороны в настоящий момент обсуждают возможность координации встречи в Эр-Рияде или в Джидде.

«Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», — цитирует его РИА Новости.