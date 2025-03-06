Путин назначил посла в США

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен послом России в Вашингтоне.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

Источник: ТАСС