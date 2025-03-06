Случайный авиаудар в Южной Корее: Ранены 15 человек, повреждены дома и собор

Число пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек.

Об этом сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Два человека получили серьезные травмы, 13 — легкие.

«Пока не было случаев остановки сердца или потери сознания у пациентов», — рассказали в экстренных службах.

В результате происшествия в соборе были ранены двое военнослужащих. Они проходят лечение в госпитале Святой Марии в Ыйджонбу.

Кроме того, власти подтвердили, что были повреждены пять домов, склад, военный собор, теплица и грузовик.

6 марта два истребителя KF-16, которые участвовали в совместных учениях США и Южной Кореи, внештатно сбросили восемь неуправляемых бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Предварительно, военные установили неправильные координаты.

Военные Южной Кореи извинились за инцидент.

Источник: Газета.ру