В ОДКБ перечислили риски отправки западных военных в Украину

Отправка западных военных в Украину может создать опасную ситуацию в регионе.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов в Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, к примеру, выполнять полицейские или наблюдательные функции», — сказал он.

При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках, предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами, отметил он.