Армия Сирии взяла под контроль Латакию и Тартус - ОбНОВЛЕНО

Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль Тартус, являющийся административным центром одноименной провинции, и собираются начать его зачистку от вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада.

Об этом сообщил командующий операцией по обеспечению безопасности в городе.

«Наши силы установили контроль над городом Тартус и начали распределять силы по его районам», - приводит заявление командующего телеканал Al-Ikhbaria. «Мы начнем широкомасштабную операцию по зачистке города Тартус и близлежащих населенных пунктов», - сказал он.

Источник: ТАСС

14:06

Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль город Латакия, вытеснив вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада.

Об этом сообщил в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera начальник полиции Латакии.

«Город взят под контроль, осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены», - сказал он.

Источник: ТАСС