Открыта регистрация маршалов на Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджан-2025

Baku City Circuit Operations Company официально открыла программу регистрации маршалов на “Формулу-1” Qatar Airways Гран-при Азербайджана-2025, который пройдет с 19 по 21 сентября.

«Если вам 21 год или больше, и вы хотите почувствовать адреналин гонки с максимально близкого расстояния, у вас есть возможность присоединиться к программе маршалов, независимо от того, где вы живете. Став маршалом, вы сыграете решающую роль в обеспечении безопасности и успеха этого престижного мероприятия. Не упустите эту уникальную возможность!» - отмечают в Baku City Circuit Operations Company, подчеркивая, что участники получат официальную международную лицензию.

Автомобильная федерация Азербайджана (АФА) наградит каждого маршала, успешно завершившего программу, официальной международной лицензией, признанной FIA, которая позволит маршалам участвовать не только в Азербайджане, но и в Гран-при “Формулы-1” и других автоспортивных мероприятиях по всему миру.

В прошлом году почти 1500 маршалов внесли свой вклад в успех “Формулы-1” Qatar Airways Гран-при Азербайджана, в их числе более 100 международных участников.

Для получения более подробной информации о программе маршалов следует посетить веб-сайт Baku City Circuit или связаться по электронному адресу [email protected] – регистрация доступна по следующей ссылке.