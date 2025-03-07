Трамп предложил перебивавшему его демократу пройти тест на IQ
Президент США Дональд Трамп заявил, что члену палаты представителей США от Демократической партии Элу Грину, который прерывал выступление американского лидера перед конгрессом, нужно пройти тест на IQ, потому что у него он низкий, а такие люди не нужны в конгрессе, сообщает телеканал Fox News.
Во время полуторачасового выступления Трампа его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно.
Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Грин «должен быть вынужден пройти тест на IQ, потому что у него он низкий», а в конгрессе такие люди не нужны.
Источник: РИА Новости