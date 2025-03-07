Украина не будет извиняться за перепалку в Белом доме: «Ошибки не было»

Киев не будет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Point.

«Он (Зеленский - ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнёров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы... Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», - ответил Подоляк.

Источник: РИА Новости