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США задержали возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле»

First News Media19:32 - 07 / 03 / 2025
США задержали возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле»

Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным минюста, Шарифулла, являющийся членом ИГИЛ, признался в инструктировании потенциальных исполнителей теракта по использованию автоматического оружия. Он также опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

Отмечается, что Шарифулле предъявлено обвинение в участии в боевых действиях против американских войск в Афганистане и нападении на американских военнослужащих.

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