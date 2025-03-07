SANA: сирийская армия входит в Латакию и Тартус для борьбы с ополченцами

Подразделения сирийской армии входят в Латакию и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими Асада, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По данным Reuters, как минимум 13 сотрудников сил безопасности новых властей Сирии погибли в результате столкновений с ополченцами и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада.

Столкновения произошли в городе Джабла на западе Сирии. Там, как отмечает агентство, проживают алавиты — община, к которой принадлежат Асад и его семья.

Сирийские силы безопасности объявили 6 марта, что участвуют в боях на западе страны с вооруженными группировками, связанными с бывшим командиром частей специального назначения при Асаде Сухелем аль-Хасаном, передает Sky News Arabia.

Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати заявил, что «остатки ополчения Асада» провели «заранее спланированные и преднамеренные» нападения на контрольно-пропускные пункты сил безопасности и патрули в районе Джаблы. Это привело «к гибели и ранениям многих солдат», цитирует его заявление государственное сирийское агентство SANA.

Reuters отмечает, что нынешние столкновения — «одним из самых жестоких актов насилия», с которым столкнулись новое правительство Сирии после прихода к власти в декабре 2024 года.

Источники: ТАСС, Meduza