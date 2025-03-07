Указ Трампа: Биткоин станет стратегическим резервом США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов.

Об этом в соцсети X сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс.

По его словам, резерв может состоять примерно из 200 тыс. биткойнов.

«Резерв будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткойнов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов», — заявил Сакс.

2 марта Трамп сообщил о создании стратегического резерва криптовалют США. Он отметил, что своим указом стремится превратить страну в «мировую столицу криптовалют».

За два дня до своей инаугурации 20 января избранный президент США запустил криптовалюту — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75. 19 января будущая первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, и его цена за 24 часа взлетела на 21000%, до $6 за монету.

Источник: «Газета.ру»