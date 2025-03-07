В Колумбии похитили 29 полицейских

Преступники похитили 29 сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков на западе Колумбии.

Об этом сообщило Blu Radio.

«Полиция и военнослужащие подверглись жестокому нападению во время беспорядков. Сообщается о похищении 29 сотрудников правоохранительных органов», — отметили в издании.

Там добавили, что в ходе столкновений злоумышленники также сожгли два служебных автомобиля.

По словам министра обороны страны Педро Санчеса, преступления совершили выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/ FARC).

«Эти действия представляют собой военные преступления, нарушающие международное гуманитарное право и права человека, поскольку они приводят к перемещению, ограничению, изоляции и запугиванию гражданского населения», — подчеркнул министр.

Уточняется, что колумбийская прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и работает над установлением личностей преступников.