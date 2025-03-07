Запрет на видео: Телевидение в Афганистане теперь вещает только в аудиоформате

Государственное телевидение (телеканал RTA) в афганской провинции Фарах полностью перешло на работу в аудиоформате из-за введенного министерством поощрения добродетели и предотвращения порока запрета на показ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

«Национальный департамент радио и телевидения провинции Фарах перешел на платформу, основанную исключительно на аудио, полностью отказавшись от визуальных программ. Текущие трансляции теперь включают исключительно репортажи в аудиоформате, дополненные изображениями неодушевленных предметов или сооружений в онлайн-контенте», - отмечается в сообщении AFJC.

Частные СМИ пока официально не подпадали под этот запрет, однако многие местные чиновники неохотно дают интервью на видеокамеру, сообщает организация.

Фарах стал седьмой по счету афганской провинцией, где введена эта ограничительная мера. Ранее такие запреты были официально имплементированы в Кандагаре, Тахаре, Бадгисе, Гельменде, Нангархаре и Нуристане. Однако позже в некоторых из этих провинций ограничительные меры были несколько смягчены разрешением на публикацию фотографий и видеоинтервью.

Источник: РИА Новости