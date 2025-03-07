Венгрия проведет референдум по вопросу вступления Украины в ЕС

Власти Венгрии проведут референдум по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

«Думаю, нам нужно серьезно отнестись к вопросу членства Украины в Евросоюзе. Сейчас невозможно принять ответственное решение по этому вопросу, и я не хочу, чтобы это решение принималось через головы людей. Поэтому я пришел к выводу, что мы инициируем голосование по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Мы проведем его так же, как мы проводим национальные консультации, - быстро и просто», - сказал глава правительства.

«Нам нужно знать, насколько люди готовы пожертвовать своими интересами ради дальнейшей поддержки Украины», - подчеркнул Орбан.

Источник: ТАСС