Филипп Киркоров снял клип на песню, написанную азербайджанцем – ВИДЕО
В Сети презентован новый видеоклип короля российской эстрады, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, снятый на песню «Молодая Мадонна», исполненную им с певицей Мargo (Маргарита Овсянникова).
Напомним, что премьера песни «Молодая Мадонна» состоялась летом 2024 года на закрытии международного музыкального фестиваля молодых исполнителей «Новая волна-2024» - автором музыки и слов песни является Гейдар Багиров (Bageerov).
Отметим, что несколько лет назад Гейдар Багиров был включен в список ста лучших музыкантов России по версии сайта PROMODJ.
«Новый клип на композицию «Молодая Мадонна» - это многобюджетная музыкальная киноработа режиссера Ильи Учителя. Масштабные съемки, Филипп Киркоров в невиданном ранее образе (робот-андроид – прим.ред.), и его экранная возлюбленная Мargo», - говорится в описании видео на YouTube.
Читайте по теме:
Филипп Киркоров «оживил» Муслима Магомаева в новом клипе - ВИДЕО
Филипп Киркоров вновь исполнил песню из репертуара Эйюба Ягубова – ВИДЕО
Филипп Киркоров: «Айгюн Кязимова роскошная женщина, не перестающая удивлять» - ВИДЕО