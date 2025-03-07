Филипп Киркоров снял клип на песню, написанную азербайджанцем – ВИДЕО

В Сети презентован новый видеоклип короля российской эстрады, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, снятый на песню «Молодая Мадонна», исполненную им с певицей Мargo (Маргарита Овсянникова).

Напомним, что премьера песни «Молодая Мадонна» состоялась летом 2024 года на закрытии международного музыкального фестиваля молодых исполнителей «Новая волна-2024» - автором музыки и слов песни является Гейдар Багиров (Bageerov).

Отметим, что несколько лет назад Гейдар Багиров был включен в список ста лучших музыкантов России по версии сайта PROMODJ.

«Новый клип на композицию «Молодая Мадонна» - это многобюджетная музыкальная киноработа режиссера Ильи Учителя. Масштабные съемки, Филипп Киркоров в невиданном ранее образе (робот-андроид – прим.ред.), и его экранная возлюбленная Мargo», - говорится в описании видео на YouTube.

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