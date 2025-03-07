США запретят въезд гражданам некоторых стран

Американский лидер Дональд Трамп планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация Трампа работает над составлением красного списка стран. В него, вероятно, войдут государства, чьим гражданам было запрещено въезжать в США в первый президентский срок Трампа. Среди них The New York Times называет Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Кроме того, перечень стран, чьим гражданам «категорически запретят въезжать в Соединенные Штаты», может быть дополнен Афганистаном.

Помимо красного списка, будет введен оранжевый список стран. Возможность попасть в США для их граждан будет ограничена определенным типом виз и более коротким сроком пребывания.

Странам, попавшим в желтый список, дадут возможность в течение 60 дней исправить ситуацию, выполнив ряд требований США, касающихся в том числе правил выдачи паспортов и предоставления информации о путешественниках. В противном случае их внесут в красную или оранжевую категорию стран.

Источник: ТАСС