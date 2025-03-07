Фицо отказался от «ядерного зонтика» Франции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы Словакия была под «ядерным зонтиком» Франции.

«Я не хочу, чтобы Словакия была частью «ядерного зонтика» Франции, не хочу», - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам.

Он отметил, что если бы эта идея была реализована, то решение о применении такого оружия принимала бы Франция, c чем он согласится не может.

Ранее издание Denník N сообщило, что премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременной дискуссию о возможности создания общего «ядерного зонтика» ЕС с использованием французского ядерного оружия.

Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона.

По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг «пошлет сигнал» России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции.

Источник: РИА Новости