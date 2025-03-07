Макрон ответил Трампу на сомнения в членах НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа о том, придут ли союзники по НАТО на помощь Вашингтону в случае необходимости, заявил, что Европа обязательно это сделает.

Об этом сообщает BFMTV.

Макрон подчеркнул, что Франция является «лояльным и преданным» союзником Соединенных Штатов. Париж всегда уважительно и дружелюбно относился к Вашингтону, и рассчитывает на такое же отношение, указал он.

«Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане», – напомнил Макрон.

Источник: Gazeta.Ru