Макрон ответил Трампу на сомнения в членах НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа о том, придут ли союзники по НАТО на помощь Вашингтону в случае необходимости, заявил, что Европа обязательно это сделает.
Об этом сообщает BFMTV.
Макрон подчеркнул, что Франция является «лояльным и преданным» союзником Соединенных Штатов. Париж всегда уважительно и дружелюбно относился к Вашингтону, и рассчитывает на такое же отношение, указал он.
«Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане», – напомнил Макрон.
Источник: Gazeta.Ru
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