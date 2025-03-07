Польский волейбольный клуб отказался участвовать в турнире в Дубае из-за российских команд

Польский волейбольный клуб «Слепск Сувалки» снялся с международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ) из-за того, что там примут участие российские клубы.

Об этом сообщила пресс-служба команды на своём сайте.

«Решающим фактором, повлиявшим на отказ от участия, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультаций с партнёрами, польской Ассоциацией волейбола и польской волейбольной лигой мы поддержали позицию, которая предполагает не вступать в соперничество с российскими командами.

Стоит подчеркнуть, что наш клуб также столкнулся с инфраструктурными ограничениями. Занятость наших домашних арен под международные мероприятия не давала нам возможность полноценно подготовиться к турниру», — сказано в заявлении пресс-службы.

NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо М» и «Нова» (Новокуйбышевск).

Источник: «Чемпионат»