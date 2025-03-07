Politico: Трамп ограничил полномочия Маска

Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что у американского предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничивает его мандат сообщает газета Politico.

Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

Как отмечает издание, Трамп в четверг созвал чиновников администрации, чтобы прояснить роль Маска в кадровых перестановках в ведомствах.

"Трамп заявил... что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", - пишет газета, которая ссылается на американских чиновников. По мнению издания, речь идет о первом значительном шаге со стороны властей США по ограничению мандата Маска.

По данным газеты, которое ссылается на новые инструкции Трампа, DOGE следует давать консультации, но окончательные решения о работе ведомств принимают их главы.

Маск также присутствовал на собрании в четверг, указывает издание. Согласно источнику, предприниматель признал, что DOGE в своей работе допустил некоторые промахи.

Впрочем, уточняет издание, неясно, будут ли уволенные сотрудники возвращены в ведомства после предоставления Трампом новых рекомендаций.

Источник: РИА Новости