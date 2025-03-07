В аэропорту Алматы мужчина пытался взять в заложники сотрудницу службы досмотра

В аэропорту Алматы неизвестный мужчина пытался захватить заложницу и угрожал ножом.

Как сообщают казахстанские СМИ, об инциденте сообщила пресс-служба аэропорта. Мотивы его поступка пока неизвестны.

«Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 мин мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции (ЛОП) на территории аэропорта и сотрудниками САБ МАА», — говорится в сообщении.

На данный момент он находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов.