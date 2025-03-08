Туркменистан заявил о готовности к поставкам газа в ЕС

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews заявил о готовности страны к тесному сотрудничеству с европейскими партнерами по поставкам природного газа, передает РИА Новости.

«Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объемах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы.

Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа», – сказал он.

Бердымухамедов отметил, что одним из путей для реализации этих планов является транскаспийский маршрут.

«Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнерства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закрепленное в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», – подчеркнул он.

По его словам, Туркменистан считает, что создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств и предполагает равный учет интересов производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей.

Глава Народного совета также заявил, что Туркменистан предлагает не ограничиваться поставками энергоресурсов и готов начать совместные проекты в области зеленой энергетики. В настоящее время на туркменском берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта.

«Мы также готовы к работе с европейскими партнерами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии», – добавил Бердымухамедов.

По доказанным запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире после России, Ирана и Катара.