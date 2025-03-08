В центре Берлина загорелся жилой дом, есть пострадавшие

В столице Германии Берлине произошел пожар в многоквартирном доме, пострадало 16 человек.

Об этом сообщает пожарная служба Берлина.

"Горела квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома [в берлинском районе Кройцберг]. В общей сложности 15 человек получили легкие травмы и один человек - тяжелые", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

На место происшествия выехали почти 70 пожарных, они потушили возгорание и помогли эвакуировать жильцов дома. Четверо из пострадавших были доставлены в больницу. Причина пожара пока не установлена.