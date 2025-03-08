Хаменеи: Иран не будет вести переговоры с США

Исламская Республика Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.

Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий", - сказал он на встрече с иранскими чиновниками в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана, прямую трансляцию вел телеканал SNN.

Источник: ТАСС